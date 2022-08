Hardloopster 'mogelijk' aangereden en in hulpeloze toestand achtergelaten

Een 52-jarige vrouw uit Wormerland is gisteravond gewond aangetroffen op de Engewormer, ter hoogte van tuincentrum Ofman in Wormer. De vrouw was daar aan het hardlopen en is mogelijk aangereden en in hulpeloze toestand achtergelaten.

De politie is op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben om erachter te komen wat er precies is gebeurd. "Wij hebben sterk het vermoeden dat de vrouw is aangereden en daarom zijn we op zoek naar getuigen", vertelt de politiewoordvoerder aan NH Nieuws.

De vrouw werd door voorbijgangers aangetroffen op de weg en die hebben de politie gebeld. De hardloopster is naar het ziekenhuis gebracht en het is onduidelijk wat er met haar is gebeurd.

Of de vrouw aanspreekbaar is en wat voor verwondingen ze heeft, daar doet de politie wegens medische privacy geen uitspraken over. De politie heeft een vanmorgen een getuigenoproep geplaatst op Facebook. "Op deze manier hopen we natuurlijk snel meer te weten te komen."