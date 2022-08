De laatste zomermaand van het jaar komt eraan, wat voor weer kunnen we verwachten?

Het is niemand ontgaan dat we tot nu toe een erg warme zomer hebben. Ook augustus was extreem warm: "Deze maand komt waarschijnlijk in de top 3 terecht van warmste augustus-maanden in de geschiedenis", aldus NH-weerman Jan Visser. Vandaag is het ook weer een erg warme dag, maar daarna neemt de hitte af. Wat kunnen we in die laatste zomermaand van 2022 nog verwachten voor weer?

WEEFF / Peter Goedhart

Op de regenbuien van vorige week na was de maand augustus extreem droog en warm. "Ondanks het verdwijnen van de echte hitte, krijgen we de komende periode wel opnieuw aangenaam zomerweer. En dat lijkt ook nog wel even aan te houden", zegt Visser.

Voorspelling Het blijft vandaag net onder de dertig graden in onze regio. Ook de luchtvochtigheid is nog erg hoog, maar de rest van de week wordt iets koeler. "In het weekend en de dagen daarop hebben we temperaturen tussen 22 en 23 graden. Volgens Visser is dat nog altijd aan de warme kant voor de tijd van het jaar.

Quote "Het is geen goede zaak als je nu nog naar warm weer verlangt" jan visser, nh-weerman

Vanaf begin september stijgt de kans op neerslag ook een beetje. Dat gaat het grote neerslagtekort van de afgelopen tijd niet oplossen, tenzij het echt hard gaat regenen. "Je kunt alleen maar hopen op bakken met regenwater, van mij mag het echt gaan plensen!", zegt Visser. De droogte van deze zomer is volgens de weerman zorgelijk: "Het is echt geen goede zaak als je nu nog naar warm weer verlangt."

Mogelijke gevolgen

De droogte heeft direct invloed op de natuur: "Het is heel zorgelijk voor de duinen, want dit is kwetsbaar gebied. Duingebied is zandgrond en daardoor snel droog." Ook de agrarische sector heeft last van de droogte: "Gras wil niet groeien dus koeien moeten bijgevoerd worden en dat kost extra geld voor de boeren." Toch is er hoop. "Als er na de tweede week van september veel regen is gevallen zie je dat alles weer opleeft en dat is heerlijk voor de biodiversiteit. Zeker het gras en de bloemen komen dan weer terug", aldus Visser.