Bedrijf gooit het over andere boeg om vacature te vullen: een jaar lang gratis bier

Om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan, lijken bedrijven steeds creatiever te worden. Zo ook een timmerbedrijf uit Zwaag, dat wel een héél ludiek lokkertje heeft bedacht om de vacature voor timmerman in te vullen. Want wie tekent, krijgt een jaar lang gratis bier.

Het timmermansbedrijf uit Zwaag zoekt inmiddels al meer dan een jaar naar een ervaren timmerman, maar vond tot op heden geen geschikte kandidaat. "Daarom besloten we drie maanden geleden een mediabureau in te schakelen", vertelt Koen aan NH Nieuws, die het bedrijf inschakelde. "Je moet natuurlijk een beetje ludiek zijn en daar heeft het bureau ons bij geholpen."

"Het geeft natuurlijk niet als je geen zin hebt in bier", grapt Koen. "We zijn flexibel en kunnen ook overschakelen naar wijn of cola." Dat er eindelijk weer schot in de zaak lijkt te zitten, stemt het timmermansbedrijf tevreden.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

