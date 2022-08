Laatste zwemkansen van het jaar, maar op deze plekken is een duik niet zo verfrissend

Het zijn mogelijk de laatste echt warme dagen van het jaar, en de zomervakantie loopt ten einde. Veel Noord-Hollanders zullen dus nog een plek zoeken voor een verkoelende duik. Waar kan je wel zwemmen en waar beter niet?

Een waarschuwingsbord voor blauwalg - NH Nieuws

Aan het einde van de zomer viert blauwalg namelijk hoogtij. Het groenblauwe stinkende goedje kan voor flink wat overlast zorgen en juist nu hebben veel recreatieplassen er last van. Veel strandjes, waaronder het Strand van Luna bij Alkmaar en Dorregeest bij Heemskerk hebben sinds vorige week een negatief zwemadvies. Zwemmen wordt daar ten zeerste afgeraden. Rondom Zaandam is de status helemaal slecht: bij de Stootersplas en in het Twiske is een negatief zwemadvies afgekondigd, al komt dat in sommige gevallen 'gewoon' door de slechte waterkwaliteit en niet per se door blauwalg. Kijk hieronder op de kaart waar je bij jou in de buurt nog veilig kan zwemmen

Blauwalg is volgens de Helpdesk Water van de overheid een bacterie die meestal lijkt op blauwgroen wier. Blauwalg ontstaat meestal aan het einde van warme zomers, omdat de bacterie groeit bij temperaturen tussen de 20 en 30 graden. Blauwalg ontstaat vaak sneller in stilstaand water, maar het groeit aan het einde van de zomer ook in wat meer bewegend water. Als je in aanraking komt met blauwalg kan dat irritatie aan bijvoorbeeld ogen of huid veroorzaken. Als je water binnenkrijgt kan je maag- en darmklachten krijgen. Kinderen worden vaker ziek van zwemmen in besmet water, vooral omdat ze meer water binnenkrijgen. Ook honden kunnen erg ziek worden als ze in besmet water hebben gezwommen, bijvoorbeeld omdat ze hun vacht likken en daardoor veel bacteriën binnenkrijgen.