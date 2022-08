88-jarige Cockie Verhoef vindt bijzondere ketting terug dankzij duinwandelaar

Tijdens het vaste uitje naar de jeu de boules-baan in Bloemendaal is de 88-jarige Cockie Verhoef uit Santpoort-Zuid zondag haar meest dierbare sieraad kwijtgeraakt. De ketting met trouwring van haar 28 jaar geleden overleden man was spoorloos verdwenen. Gelukkig kwam haar dochter Diana meteen in actie.

Diana en haar moeder Cockie met de bijzondere ketting - NH Nieuws

"Toen ze de ketting kwijtraakte belde ze mij in paniek op", vertelt Diana. "Ik heb een oproep geplaatst op Facebook en die is massaal gedeeld." En tot blijdschap van moeder en dochter, die nergens op durfden te hopen, heeft dat geloond: "Uiteindelijk heeft een dame 'm gevonden tijdens het wandelen in de Kennemerduinen."

Mirjam uit Amsterdam nam de ketting mee om er later beter naar te kunnen kijken. "Ze heeft thuis de ketting schoongemaakt en kwam er achter dat het een bijzondere ketting was. Ze heeft toen de inscriptie gelezen en zag de voornaam van mijn vader staan, Rijer. Dat is best een unieke naam en na wat googelen en rondbellen is ze bij mij terecht gekomen."

Mirjam en Diana hebben vervolgens gebeld en vanzelfsprekend was Diana door het dolle heen dat de ketting terecht was. Gelijk daarna belde Diana haar moeder om het goede nieuws te delen. "Ze kon het niet geloven. Ze zei 'dat meen je niet!'. Social media is voor oudere mensen niet helemaal te volgen, maar ze heeft uiteindelijk wel begrepen hoe het is gegaan." Gisteren heeft Diana de ketting opgehaald bij Mirjam. Daarna is ze gelijk naar haar moeder gereden om haar de ketting weer om te hangen. "Ze heeft de vinder ook gebeld om haar te bedanken, ook nog nadat ik de ketting bij haar thuis heb gebracht. De ketting is voor haar heel dierbaar en ze was enorm dankbaar dat hij weer terecht is."