Egmond aan Zee nu ook bereikbaar met Alkmaarse deelscooter

De elektrische deelscooters uit Alkmaar kunnen binnenkort ook gebruikt worden voor een ritje naar het strand. De verhuurder Go Sharing heeft in overleg met de gemeente het servicegebied uitgebreid naar Egmond aan Zee.

Voorlopig worden er geen extra voertuigen in Egmond aan Zee geplaatst, maar kunnen de scooters daar wel geparkeerd worden. Vanuit Alkmaar kan er met de elektrische scooters naar Egmond aan Zee gereden worden.

Overvolle parkeerplaatsen

Volgens wethouder Erik Bekkering van de gemeente Bergen is de deelscooter een oplossing voor het jaarlijks terugkerend probleem van files en overvolle parkeerplaatsen. Ook ziet hij het als een milieuvriendelijk alternatief voor de autorit vanuit Alkmaar.

Go Sharing was te spreken over de eerste maand in Alkmaar, maar niet alle inwoners waren tevreden, door de overlast die de scooters kunnen veroorzaken. Vorige week werd bekend dat de verhuurder in gesprek is met Heiloo, Castricum, Bergen en Uitgeest.