Nog veel raadsels rond dode in IJmuidense woning, politie doet hele nacht onderzoek

In de IJsselstraat in IJmuiden is gisteravond rond 22:15 uur onder verdachte omstandigheden een overleden persoon aangetroffen. De identiteit is niet bekend, ook is niet bekend of het om een misdrijf zou gaan. Het zou niet gaan om de bewoner van het pand. Het huis is door de politie verzegeld.

Volgens buurtbewoners is aan het begin van de avond een arrestatieteam de woning binnengevallen. Daarbij zou de bewoner van het pand zijn aangehouden. Ook zouden er vuurwapens of voorwerpen die daar op lijken uit het huis tevoorschijn zijn gekomen. Pas daarna is de overledene aangetroffen.

Het is niet bekend of de politie ervan op de hoogte was dat zich een dode in de woning bevond. Buurtbewoners laten weten dat er tot diep in de nacht onderzoek is gedaan. Ze zijn geschokt door het nieuws. De IJsselstraat is een rustige straat. De bewoner zou werkzaam zijn op de binnenvaart en dus vaak van huis zijn. Ze zeggen weinig contact te hebben met hem.