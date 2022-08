Julius van den Berg is bollentrui kwijt in Vuelta

Wielrenner Julius van den Berg is er niet in geslaagd om de bollentrui te behouden in de Ronde van Spanje. In de vierde etappe pakte Joan Bou de leiding in het bergklassement.

De Spanjaard was in Baskenland als eerste boven op de Puerto de Opakua. Dat was goed voor vijf bergpunten en daarmee pakte hij de bergtrui over van Van den Berg.

Sowieso was het een zware dag voor Van den Berg in de Vuelta, want toen er nog zo'n 62 kilometer te gaan was, moest de in Purmerend geboren wielrenner lossen uit het peloton. De rit werd gewonnen door Primoz Roglic die tegelijkertijd de leiderstrui pakte. Jetse Bol eindigde op 5 minuten en 58 seconden als 84e. Van den Berg werd 174e en gaf 18 minuten en 39 seconden toe op de winnaar.

Amerongse Berg

Vrijdag startte de Vuelta in Nederland met een ploegentijdrit in Utrecht. Zaterdag veroverde de Noord-Hollander de bolletjestrui door als eerste boven te komen op de Amerongse Berg. Die trui hield Van den Berg ook vast in de derde etappe van Breda naar Breda, maar vandaag was het dus gedaan met de 'bergkoning'.