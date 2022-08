Amsterdammers met brandbommen en vuurwapen aangehouden in Antwerpen

De Antwerpse politie heeft dinsdagochtend vroeg vier Nederlanders aangehouden omdat zij rondreden met brandbommen en een vuurwapen op zak. Zeker twee van de vier komen uit Amsterdam. Het is nog niet duidelijk wat het viertal van plan was.

"Minstens twee komen uit Amsterdam", bevestigt een woordvoerder van de Antwerpse politie aan NH Nieuws. "Hoogstwaarschijnlijk komen ze alle vier uit Amsterdam, dat zijn we nog aan het onderzoeken." Volgens de woordvoerder gaat het om twee minderjarige en twee meerderjarige mannen.

Brandbommen en vuurwapen

Het viertal reedt in een auto met een Nederlands kenteken. De auto trok de aandacht van de politie vanwege het kenteken en het tijdstip waarop zij rondreden, tussen 4.00 en 5.00 uur 's ochtends. De Antwerpse politie besloot de auto op de Luitenant Lippenslaan aan de kant te zetten en te controleren en vond hierbij vier brandbommen en een vuurwapen met geluiddemper.

De vier mannen reden rond in de buurt van eethuis Poke Bowl Place, dat in juli al drie keer het doelwit van aanslagen was, meldt de Vlaamse nieuwszender VRT.

De twee minderjarigen komen morgen voor de jeugdrechter in Antwerpen, de twee meerderjarigen voor de onderzoeksrechter, wat we in Nederland een rechter-commissaris noemen.