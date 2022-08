Hondenbaasjes bezorgd om massasterfte in sloot: "We worden niet serieus genomen"

De massale eendensterfte in een sloot in het Amstelveense Westwijk dit weekend heeft voor onrust in de buurt gezorgd. Vooral hondenbaasjes die hun huisdier rondom de sloot des onheils aan de Bertha von Suttnerlaan uitlaten, maken zich zorgen. Hun honden springen namelijk ook weleens in het water of drinken ervan.

Hondeneigenaren maken zich zorgen om hun huisdieren, die geregeld uit de sloot drinken of erin zwemmen - NH Nieuws

Lex Tierie bijvoorbeeld, die zich veel zorgen maakt om zijn hond Hugo. De zwarte labrador sprong afgelopen zaterdag nog vrolijk in de bewuste sloot. Even later lag de eerste eend in het water te sterven. "Het was toen dus al besmet", zegt Lex bezorgd. Het water blijkt besmet met botulisme. Dat is normaal gesproken niet dodelijk voor honden, maar ze kunnen er wel goed ziek van worden.

Veertien dode eenden Zondag blijken de gevolgen voor eenden in de sloot in ieder geval fataal. De dierenambulance heeft dertien dode en zeven zieke eenden uit de sloot gehaald. Een van de eenden overlijdt in de vogelopvang. "Eigenlijk is het niet onze taak om kadavers weg te halen, maar de gemeente of Waternet zou dat pas maandag doen", vertelt medewerkster Miriam Bosman aan NH Nieuws. Om de verspreiding van botulisme te beperken is het weghalen van de dode dieren cruciaal. Tekst gaat door onder de video.

Zorgen om vieze sloot in Amstelveen - NH Nieuws

Buurtbewoners vinden de houding van de gemeente tegenover de kwaliteit van het slootwater 'laks'. In mei trokken zij bij de gemeente aan de bel, omdat het water er vies en ondiep uitzag en smerig rook. "Ik heb dat gemeld en als antwoord alleen 'geen bijzonderheden geconstateerd' gekregen, vertelt Lex.

Quote "Het is echt een naar gezicht om die eenden te zien sterven" Astrid van der vorm

Ook Astrid van der Vorm mailde de gemeente eerder al. Zij belde zondag de dierenambulance en loopt met haar hond Jim voorlopig in ieder geval niet meer langs sloten in de buurt. "Het is echt een naar gezicht om die eenden te zien sterven", vertelt ze verdrietig. De dierenambulance en buurtbewoners geloven dat er een kans is dat dit voorkomen had kunnen worden als de klachten serieus waren genomen en er was gebaggerd. Volgens hoogleraar Microbiologie aan de WUR Miriam Koene is dat niet met zekerheid te zeggen. "Het belangrijkste is om zo snel mogelijk de kadavers weg te halen, maar een betere doorstroming kan wel helpen en dat krijg je door te baggeren."

Botulisme is een ziekte die wordt veroorzaakt door gifstoffen van de bacterie Clostridium botulinum. Deze bacterie is standaard in de bodem van sloten aanwezig, maar wordt pas actief als het water sterk opwarmt en er regen is gevallen, waardoor beweging is ontstaan. Bij (water)vogels en vissen treden verlammingsverschijnselen op. De kans op overlijden is dan groot. Botulisme verspreidt zich het snelst via kadavers van besmette dieren. Bij mensen is botulisme zeldzaam, maar ook zij kunnen via kadavers besmet worden en krijgen dan vooral diarree. De ziekte is niet dodelijk voor mensen.

De gemeente wijst voor het onderhoud van de sloot naar Waternet. Daar heeft zij ook de eerdere zorgen van bewoners mee gedeeld. Waternet 'ziet op dit moment geen problemen met de waterkwaliteit wat botulisme kan veroorzaken, maar houdt de waterkwaliteit nauwlettend in de gaten.' Baggerwerkzaamheden staan voor Westwijk pas in 2025 op de planning.

Waterkwaliteit slecht In een collegebrief uit 2022 is te lezen dat de waterkwaliteit in Amstelveen slecht is. De gemeente is daarmee geen uitzondering voor de rest van de provincie. Voor de verslonsde Amstelveense Poel loopt momenteel een baggerpilot die 1,4 miljoen euro kost, maar baggeren blijkt niet altijd de beste manier om de waterkwaliteit te verbeteren. Een slechte waterkwaliteit hoeft de kans op botulisme niet per se te vergroten. De landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) meldt vandaag dat door de droogte op een toenemend aantal locaties door het hele land sprake is van blauwalgen, botulisme en vissterfte.