Willeke Alberti zingt vrijdag op Uitmarkt voor het laatst voor een groot publiek

De Uitmarkt op het Museumplein in Amsterdam wordt dit jaar geopend door Willeke Alberti. Ze maakt vrijdagavond voor één keer een uitzondering om weer voor een groot publiek op te treden. Daarna is het klaar met optredens voor een groot publiek.

Hoewel de inmiddels 77-jarige zangeres nog wel optreedt, doet ze dat nooit meer in theaters of op andere grote podia. Voor goede doelen en in bejaardentehuizen zingt ze nog altijd, maar nu keert ze voor één keer terug op een groot podium.

De opening van de Uitmarkt is voor haar bijzonder, zo valt te lezen in de aankondiging. "Ik wil heel graag in Amsterdam op het Museumplein met mijn band en voor mijn trouwe publiek samen herinneringen ophalen", geeft ze aan. "Samen zingen, samen lachen en lekker samen zijn; dat wil toch iedereen."

En ook al is het geen definitief afscheid, wel is het een einde van een tijdperk. Het grote publiek heeft nog één keer de kans de zangeres in haar geliefde Amsterdam te zien op een groot podium. Wie Willeke Alberti zegt, zegt namelijk ook Amsterdam. Daarom trok AT5 de stad in om Amsterdammers te vragen naar hun sentiment bij de zangeres. "Er is maar één Willeke", vertelt een vrouw. "Hier in Amsterdam is ze helemaal een heldin."

Levenslied

De zangeres werd geboren als oudste kind van Willy Alberti, één van de grootste en bekendste zangers uit de Jordaan. Hij zong opera, maar ook het levenslied. Iets wat dochter Willeke trots voortzette en waarmee ze menig luisteraar nog altijd kan ontroeren. "Ze brengt mij altijd zo in vervoering", vertelt een fan. "Als ik het nummer 'Wonderen' opzet komt er kippenvel. Dan denk ik altijd aan mijn ouders en mijn kinderen. Dan denk ik 'wat zingt u dat mooi'. Het is het allermooiste wat ze ooit gezongen heeft. Willeke, dank je wel."

Vrijdagavond om 19.00 uur start de Uitmarkt en om 20.30 uur begint het optreden van Willeke Alberti.