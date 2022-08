Hoorns museum gestart met pendeldienst voor mensen die slecht ter been zijn

Het Museum van de Twintigste Eeuw is vorige week gestart met een eigen pendeldienst. Die is bedoeld om bezoekers die slecht ter been zijn eenvoudiger naar het Oostereiland in Hoorn te brengen. Het museum heeft daarvoor een elektrische bus aangeschaft. "We kregen veel klachten van mensen dat ons museum moeilijk bereikbaar is", zegt directeur Hans Stuijfbergen. "Dat probleem kunnen we hiermee oplossen."

Het Museum van de Twintigste Eeuw ligt op het Oostereiland in Hoorn, waar het niet mogelijk is om grote aantallen auto's te parkeren. Op dit moment kunnen enkel bezoekers met een invalidenkaart gebruikmaken van de vier parkeerplaatsen voor het museum.

"We zijn een klantvriendelijk museum, maar we liggen een beetje geïsoleerd", zegt Stuijfbergen. "De leeftijd 50-plus is voor ons een belangrijke doelgroep. Zeker bij bezoekers die 70 jaar of ouder zijn, zie je vaak dat ze slechter ter been zijn. We krijgen ook geregeld opmerkingen dat ze het jammer vinden dat er geen parkeerplaats voor de deur is."

Volgens de museumdirecteur houdt dat ook in dat mensen er minder snel voor kiezen om het museum op het Oostereiland te bezoeken. Met de aanschaf van een elektrische bus, die mede is gefinancierd door de gemeente, hopen zij bezoekers die slecht ter been zijn makkelijker naar het Oostereiland te brengen.

Slecht weer

De elektrische bus kan ook gebruikt worden op dagen met veel regen of onweer. Op de eerste dag van de pendeldienst werd hier vanwege het slechte weer al regelmatig gebruik van gemaakt.

"De eerste reacties zijn erg positief", licht de museumdirecteur toe. "Er zijn veel mensen die er dankbaar gebruik van maken. Als bezoekers eerst een looptocht van vijftien of twintig minuten moeten maken, zijn ze vaak al moe voordat ze bij ons aankomen. Dankzij onze bus worden zij nu bij de achterdeur afgezet en zijn ze met een paar stappen binnen."

Ervaren chauffeurs

Vorige week woensdag begon de pendeldienst en sinds vrijdag wordt er dagelijks naar het Oostereiland gereden. De route loopt op dit moment via het station en parkeerplaats De Nieuwe Wal richting het eiland, maar Stuijfbergen hoopt dat de route in de toekomst langs alle oude haltes van de Hoorn City Tours (HCT) loopt. Om dit te realiseren moet de verouderde informatie op de borden worden aangepast en is er toestemming nodig.

Inmiddels heeft het museum een tiental vrijwillige chauffeurs, die vroeger bij de HCT zaten, bereid gevonden om gezamenlijk de pendeldienst in te vullen. Het museum streeft naar een dagelijkse dienst tijdens de openingsuren.

"Dat is natuurlijk prachtig", vertelt Stuijfbergen. "We hebben naast de 75 vrijwilligers in het museum er dan ook tien vrijwillige en ervaren chauffeurs bij. Ze zijn zeer gemotiveerd en staan te trappelen van ongeduld. Ze vinden het leuk om onderweg ook nog iets te vertellen over de historie van onze mooie stad."