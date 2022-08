Buurt over inval bij dak- en thuislozenopvang Purmerend: "Er was veel politie"

Buren van een pand in de Schoffelstraat in Purmerend zitten nog met vragen na een politie-inval gisteren. Een speciale eenheid ging naar het huis voor dak- en thuislozen en een 44-jarige man uit Purmerend werd opgepakt voor verboden wapenbezit. "Ik was de hond aan het uitlaten en daar stonden ze ineens", zegt een buurman over de politiemacht die op de stoep stond.

Het huis in de Schoffelstraat wordt door Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP) gebruikt als opvang voor dak- en thuislozen. Volgens het AOP woonden er vier mannen. Het is niet bekend of een van de bewoners is gearresteerd. De politie was uren bij de woning aanwezig.

Veel buren vragen zich af wat er nu precies gebeurd is. "Ik zat in mijn tuin te barbecueën en heb het allemaal gemist", zegt een buurman. Een ander laat weten dat hij het toch wel eng vond: "Ik was eerst een beetje bang, in dat huis wonen regelmatig verschillende mensen, misschien dat het daardoor komt." Weer een ander maakte zich totaal geen zorgen. "Met zo veel politie niet."