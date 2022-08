Deel van centrum Amsterdam teruggebracht naar oorlogsjaren voor serie over Miep Gies

Bewoners in de omgeving van de Peperstraat in het centrum van Amsterdam wanen zich deze week even terug in de tijd. Daar wordt namelijk een nieuwe serie opgenomen die zich afspeelt in de jaren 1940-1945.

Het gaat om de National Geographic-serie A Small Light over het leven van Miep Gies. Zij hielp de onderduikers in het Achterhuis en zorgde ervoor dat het dagboek van Anne Frank bewaard bleef. De naam van de serie is een verwijzing naar een uitspraak van Gies.

"Ik hou er niet van om een held genoemd te worden, want dat geeft de indruk dat je speciaal moet zijn om anderen te helpen", vertelde zij. "Ook een doodnormale secretaresse, huisvrouw of tiener kan in een donkere ruimte een klein licht laten schijnen."

Opnames in Amsterdam en Haarlem

Vanwege de opnames zijn verschillende straten in de buurt afgezet. De opnames rond de Peperstraat zijn tot en met vandaag. Morgen en overmorgen zijn er nog opnames op andere plekken in het centrum van Amsterdam. Daarna worden de opnames tot en met maandag voortgezet in Haarlem. Afgelopen week waren er ook opnames in de omgeving van de Koogstraat in Amsterdam-West.

Voor een aantal avondopnames is de straatverlichting uitgezet en zijn diverse ramen verduisterd, vertelt een buurtbewoner. De serie krijgt acht afleveringen en is te zien op streamingsdienst Disney+. Naast Amsterdam en Haarlem worden er ook delen van de serie in Praag opgenomen.