"Vandaag is hij gevallen", spel met smeltend ijsblok voor het goede doel heeft winnaar

De spanning in Wervershoof is voorbij. Vanmorgen om 10:54 viel het ingevroren bakblik van het goede doel Auxilia-ja! Om aandacht te vragen voor de millenniumdoelstellingen speelt dit goede doel eens in de vijf jaar het ijsblok-spel op de kermis van Wervershoof. "Mensen kunnen voor 5 euro raden wanneer het ingevroren bakblik de grond raakt. Degene die het goed heeft, wint 250 euro", vertelt Kees Ooijevaar van de organisatie.

Het bakblik is gevallen om 10.54 uur - Aangeleverd

Het grote ijsblok dat al sinds vrijdag staat te smelten op de kermis trekt veel bekijks. "Vanochtend wist ik al dat vandaag de laatste dag zou zijn", vertelt Ooijevaar. Er was weinig ijs meer over en het bakblik was aan het balanceren op het laatste stuk. Ze zijn verbaasd dat het nog zolang heeft geduurd. "Met dit weer waren wij bang dat het erg snel afgelopen zou zijn, maar dat is meegevallen." Doordat het langer heeft geduurd hebben ook meer bezoekers geld in kunnen zetten. Ze hebben voor het goede doel een paar duizend euro opgehaald en dat geld wordt geschonken aan de stichting 'Bake for Life'. "Zij helpen mensen in Kenia en Oeganda die daar net buiten de maatschappij vallen met het opstarten van een bakkerij", aldus Kees. Later vandaag maken ze op de Facebookpagina van Auxillia-ja! de winnaar van de 250 euro bekend.

