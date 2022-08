"Vandaag is hij gevallen", spel met ijsblok voor het goede doel heeft een winnaar

De spanning in Wervershoof is vandaag voorbij. Om tien uur en 54 minuten is het ingevroren bakblik van het goede doel Auxilia-ja! gevallen. Om aandacht te vragen voor de millennium doelstellingen speelt dit goede doel eens in de vijf jaar het ijsblok spel op de kermis van Wervershoof. "Mensen kunnen voor 5 euro raden wanneer het ingevroren bakblik de grond raakt, als ze het goed hebben winnen zij 250 euro", verteld Kees Ooijevaar van de organisatie.

Het bakblik is gevallen om 10:54 (Foto Aangeleverd)

Het grote ijsblok dat al sinds vrijdag staat te smelten op de kermis trekt veel bekijks. "Vanochtend wist ik al dat vandaag de laatste dag zou zijn", verteld Kees. Er was weinig ijs meer over en het bakblik was aan het balanceren op het laatste stuk ijs. Ze zijn verbaasd dat het nog zolang heeft geduurd. "Met dit weer waren wij bang dat het erg snel afgelopen zou zijn, maar dat is mee gevallen", zegt Kees. Doordat het langer heeft geduurd hebben ook meer mensen geld in kunnen zetten Ze hebben voor het goede doel een paar duizend euro opgehaald, dat geld wordt geschonken aan de stichting 'Bake for live'. "Zij helpen mensen in Senegal en Oeganda die daar net buien de maatschappij vallen met het opstarten van een bakkerij", meldt Kees. Later vandaag maken ze op de facebookpagina van Auxillia-ja! de winnaar van de 250 euro bekend. Spandoek Met 'het incident' heeft Kees het over zaterdagnacht. "Ja, toen is ons spandoek gejat. Ik heb het terug kunnen kijken op de webcam", zegt Kees. Hij baalt: "Het spandoek komt niet meer terug, dat hebben ze verscheurd. Ik hoop dat ze hun excuses komen aanbieden en de kosten voor het kapotte spandoek komen vergoeden, plus een donatie geven voor het goede doel."

Auxillia-ja! Is een klein goed doel, zij organiseren eens in de vijfjaar deze actie op de kermis in Wervershoof. Dit keer is het door corona uitstel twee jaar later. Met de actie kan iedereen mee doen, voor vijf euro mag je een lot met zelf te bepalen datum en tijd kopen. Valt het blok het dichtstbij jouw datum en tijd win je 250 euro. De hele opbrengst van de loten verkoop gaat naar het goede doel, dat is dit jaar ‘bake for life’.

Wel vaker rare dingen Tijdens de kermis wordt er veel gedronken en doen mensen vaker rare dingen. "Het eerste jaar dat wij dit deden heeft er iemand tegen het ijsblok aan geplast, ik denk om de uitkomst te beïnvloeden. Hij kreeg al snel spijt en klom vervolgens over het hek om het ijsblok schoon te likken” lacht Kees. Op de webcam die live het ijsblok volgt ziet Kees naast dit soort dingen ook leuke taferelen. “Mensen staan soms wel een half uur te kijken en proberen inschattingen te maken over hoe lang het duurt, het is heel leuk om te zien”, geeft Kees aan.

