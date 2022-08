Blog: Tieners beroven andere jongeren in Heemskerk • Oude coalitie gaat in nieuwe vorm formeren in Beverwijk

Twee jongens van rond de zestien jaar hebben gisteravond drie tieners beroofd in Heemskerk. Dat meldt de politie. De overvallers hadden iets in de hand dat in ieder geval leek op een wapen. En zo pakten ze de slachtoffers enkele spullen af.

De drie overvallen jongeren zaten op een bankje aan de Johannes Poststraat toen de twee misdadigers op hen afkwamen. Die waren wit en hadden een groen en een zwart trainingspak aan. De eerste was zo'n twee meter en dun, de laatste 'wat voller' en ongeveer 1 meter 80.

Sommige spullen vond de politie later in de omgeving terug. De daders konden niet meer worden gepakt, ondanks een signalement op burgernet en de inzet van een helikopter om ze op te sporen.

In en rond Velsen-Noord zijn de laatste tijd veel meer incidenten waarbij een groep tieners andere jongeren en kinderen intimideert en zelfs mishandelt. Of deze daders in Heemskerk tot diezelfde groep horen is onduidelijk.