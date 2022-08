Texelse kunstenaar Niek Welboren al dertig jaar in de ban van Paaseiland

Als kleine jongen droomde Niek Welboren er van om een keer naar Paaseiland te gaan. Dertig jaar geleden ging zijn droom in vervulling. Vier maanden lang woonde en werkte hij op het Zuid-Amerikaanse eiland. Een jaar later kwam een kunstenaar van Paaseiland naar Texel en hakte in de tuin van de galerie van Niek een Paaseilandbeeld. Het bezegelde de band tussen Texel en Paaseiland. "Ik praat elke dag over Paaseiland en het blijft mij inspireren", zegt Welboren.

De Eilandgalerie van Niek Welboren en zijn vriendin Kerstin Ekman in de polder Eierland op Texel ademt deze zomer Paaseiland. Tekeningen en schilderijen in de galerie, foto's in de achtertuin en natuurlijk het grote beeld voor de Eilandgalerie. Er wordt gevierd dat het precies 30 jaar geleden is dat Niek's grote droom in vervulling ging. Hij maakte een reis van vier maanden naar Rapa Nui, het eiland voor de kust van Chili in de Stille Oceaan, beter bekend als Paaseiland.

"Als twaalfjarig Texels jongetje las ik de boeken van Thor Heyerdahl over Paaseiland en wist ik al dat ik daar ooit heen wilde", vertelt Niek. "En in 1992 was het zover. Ik heb eerst gekampeerd met kakkerlakken in mijn tentje. Maar daarna kreeg ik een mooi klein huisje waar ik kon wonen en werken. Wandelen, zitten, kijken en heel veel tekenen. Ik heb de tijd van mijn leven gehad."

Tekst gaat verder na de foto