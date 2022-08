Professor Osama Isaac ontwikkelt lesprogramma Nederlands voor mede-vluchtelingen

De 43-jarige Osama Isaac, die zelf vanuit Jemen naar Nederland vluchtte, heeft een computerprogramma ontwikkeld waarmee mede-vluchtelingen de Nederlandse taal kunnen leren. Vanuit een particulier aangeboden klaslokaal krijgt een groep van zo'n zeventig vluchtelingen, die in noodopvanglocatie de Beijnehal verblijven, les. Daarnaast is een groep Haarlemse vrijwilligers nauw betrokken bij de groep vluchtelingen.

De vluchtelingen komen onder ander uit het overvolle Ter Apel. Een van hen is de uit Jemen gevluchte Osama Isaac. In de negen maanden dat hij in Nederlandse opvangcentra verblijft, heeft hij een computerprogramma ontwikkeld waarmee de kinderen de lessen in het schooltje krijgen.

Met uitjes, begeleiding en het schooltje bekommert een groep Haarlemse vrijwilligers zich om het lot van de ongeveer zeventig vluchtelingen die in de noodopvang verblijven. 's Ochtends zijn het vooral kinderen die hier les krijgen", zegt een van de vrijwilligers Ruth Nelemaat terwijl achter haar de kinderen binnen druppelen. "In de middag zijn het wat oudere kinderen en er zijn soms ook volwassen. Ze krijgen taalles, rekenles en leren over de Nederlandse cultuur."

Osama Isaac, de ontwikkelaar van het Nederlandse lesprogramma dat voornamelijk bestaat uit tientallen dia's, groeide op in Jemen. Sinds 2008 is hij, vanwege kritiek op de staatsgodsdienst de islam, niet meer in zijn geboorteland geweest.

De 43-jarige vluchteling had inmiddels een leven opgebouwd in Maleisië en werkte als professor op een universiteit. Middels een blog bleef hij kritiek uiten op zijn geboorteland, maar ook in het gelovige Maleisië vielen zijn opvattingen niet in goede aarde aangezien ook daar kritiek op religie een taboe is. Uiteindelijk vluchtte hij zo'n negen maanden geleden naar Nederland.