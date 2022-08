Man aangehouden wegens wapenbezit in Purmerend, hulpdiensten uren ter plekke

Vanmiddag rond half vijf vond een noodsituatie plaats in een woning aan de Schoffelstraat in Purmerend. De politie en ambulance waren uren bij de woning aanwezig.

Er wordt op dit moment onderzoek gedaan in de woning volgens een politiewoordvoerder. Een man is door specialisten van politie Noord-Holland uit de woning gehaald en aangehouden. "Dit is een speciaal opgeleid team om iemand zo snel en zo veilig mogelijk uit een woning te halen", vertelt onze mediapartner Regio Purmerend.



Het is nog niet precies duidelijk wat er aan de hand is. Een specialistisch ambulanceteam voor bij geweldsincidenten is ook in de straat. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk.



De man is aangehouden vanwege de Wet Wapens en Munitie.