Alle pijlen zijn gericht op ratten, maar welke dierplagen staan ons nog meer te wachten?

Je kunt er als bewoner niet meer omheen: de vele ratten die van Amsterdam hun thuis hebben gemaakt. De GGD doet er alles aan om de rattenpopulatie, de grootste plaag die de stad kent, onder controle te houden. Maar hoe klein ze ook zijn: er kruipt, vliegt en krioelt nog veel meer ongedierte door de stad. En naast de bedwantsen, duiven en spinnen, kunnen we nog andere dierplagen verwachten in de toekomst.

Grote ratten die vlak voor je voeten voorbij rennen: wie in de stad woont heeft het waarschijnlijk wel eens meegemaakt. En dat is niet zo gek, want het aantal rattenmeldingen is in twee jaar tijd verdubbeld. Volgens de GGD, die belast is met de opgave de rattenpopulatie onder controle te houden, is het een gevolg van de coronacrisis . Mensen die meer thuiszitten genereren meer afval.

Sinds april is er wel een afvlakking te zien in het aantal meldingen van huisvuil. Goed nieuws zou je denken, maar volgens Dave de Jonge, teamleider Dierplaagbeheersing bij de GGD Amsterdam, is er niet minder ongedierte. "De rattenmeldingen zijn niet ingezakt en wij zijn bang dat het ook niet zomaar weer zal zakken."

Prioriteit

Het voorkomen van de overlast van ratten is de hoogste prioriteit binnen de GGD. Dat valt te begrijpen als je kijkt naar het aantal meldingen van de afgelopen dertien maanden: ruim 7000 meldingen over ratten. Tweede plaats gaat naar de categorie 'dode dieren' met 372 meldingen, gevolgd door wespen (295), duiven (223), meeuwen (150) en ganzen (26). Ruim 1300 meldingen betroffen de categorie 'overige dieren'.

Richello Guman van Eerste Hulp voor Dierplagen, een van de vele ongediertebestrijders in de stad, krijgt naast ratten ook veel belletjes van bewoners die muizen in huis hebben. "En op dit moment, maar dat is seizoensgebonden, hebben mensen last van wespen. En we moeten ook zeker niet de spinnen vergeten. De laatste paar jaar krijgen wij ontzettend veel berichten over spinnen. Die zijn echter niet te bestrijden, je mag ze alleen weren."