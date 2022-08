Brand in hooibalen dicht bij Bloemenveiling vermoedelijk aangestoken

De brand die vanmiddag ontstond op een bedrijventerrein vlak naast de Bloemenveiling aan de Randweg in De Kwakel, is vermoedelijk aangestoken. De politie laat weten een verdachte te hebben aangehouden.

De brand begon rond 14.00 uur en rond 17.00 uur was de brandweer nog steeds aan het blussen. De hooibalen moesten met een graafmachine uit elkaar worden getrokken, zodat goed kon worden afgeblust. Door het lange blussen kon de brandweer lange tijd niks zeggen over de oorzaak van de brand.

"Het begon met een paar hooibalen, maar door de droogte gaat het heel snel. Daarom hebben we opgeschaald naar middelbrand", laat een woordvoerder van de brandweer eerder aan NH Nieuws weten.

Brand in hooibalen ontstaat in droge periodes als deze vaker, omdat het hooi kan gaan broeien. Dat betekent dat het hooi tot zelfontbranding komt. In dit geval heeft de politie dus wel degelijk aanwijzingen gevonden voor brandstichting, maar kan voorlopig geen informatie delen. Een woordvoerder hoopt morgen meer duidelijk te kunnen geven.