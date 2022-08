Brand op boot in haven van Enkhuizen, eigenaren waren niet aanwezig

In de Buyshaven van Enkhuizen heeft vanmiddag brand gewoed op een zeilboot. Op het aangemeerde schip waren geen personen aanwezig. De brand was snel onder controle, mede door hulp van de KNRM Enkhuizen.

De brand ontstond rond 12.50 uur in de motorruimte, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan WEEFF/NH Nieuws. Het is niet bekend hoe de brand kon ontstaan.

