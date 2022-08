Italiaanse avontuur lonkt voor AZ'er Pantelis Hatzidiakos

Het einde bij AZ lijkt nabij voor Pantelis Hatzidiakos. De Griekse verdediger wil zijn loopbaan graag vervolgen bij het geïnteresseerde Italiaanse Bologna. Daarnaast is het zeer de vraag of Hatzidiakos door toenemende concurrentie wel kan rekenen op een vaste basisplaats.

AZ-trainer Pascal Jansen kiest dit seizoen voor Bruno Martins Indi en Sam Beukema als centraal duo. Doordat Yukinari Sugawara lang geblesseerd was, speelde Hatzidiakos als rechtsback. De Japanner is inmiddels fit en het lijkt een kwestie van tijd dat hij terugkeert in de basiself. Verder heeft AZ ook binnenkort de beschikking over Zinho Vanheusden. De Belgische verdediger is gehuurd van Inter en traint na een blessure weer mee met de groep.

Wisseling van zaakwaarnemer

Vorig seizoen liet Hatzidiakos weten open te staan voor een nieuwe stap. Dat het nog niet gelukt is, was voor hem reden om van zaakwaarnemer te wisselen. Eerder werden zijn belangen behartigd door de onlangs overleden Mino Raiola en José Fortes Rodriguez, maar nu zit de Griekse international bij Stellar Groups.

Het contract bij van Hatzidiakos bij AZ loopt door tot de zomer van 2024. Verhuur is geen optie voor AZ. De Alkmaarse club laat aan NH Sport weten niet te willen reageren op 'geruchten'. Op dit moment traint Hatzidiakos nog wel gewoon mee met de selectie op het complex in Wijdewormer.

Djordje Mihailovic

Verder is AZ bezig om Djordje Mihailovic te contracteren. De vijftienvoudig Amerikaans international is een centrale middenvelder die naar verwachting eerst het seizoen afmaakt bij CF Montréal in de Major League Soccer. Hij zou dan per 1 januari definitief naar Alkmaar komen.

Donderdag speelt AZ de eerstvolgende wedstrijd. In Portugal staat de return tegen Gil Vicente in de play-offs van de Conference League op het programma. De ploeg van Jansen verdedigt een 4-0 voorsprong.