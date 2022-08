Feestmuzikant en 'held van de derde helft' Paul Vlaar beroemdheid in West-Friesland

Het is geen feest als Paul niet is geweest; dat is al jaren de slogan van Paul Vlaar uit het Noord-Hollandse 't Veld. Honderden nummers staan op zijn repertoire, van hits uit de jaren zestig, tot hedendaagse meezingers. Dorpsfeesten, kermissen of verjaardagen, Paul weet elk feestje tot succes te maken en is vooral populair in West-Friesland. "Ik voel aan wat de mensen willen horen en wat ze in de feeststemming brengt. Dat is geen vast recept maar elke keer weer anders", lacht Paul.

Paul is neergestreken in de kantine van voetbalclub Grasshoppers uit Opmeer. Buiten is de derby tussen de thuisclub en VVS 46 uit Spanbroek nog bezig. Veel publiek staat langs het veld. Binnen speelt Paul vast zijn eerste setje om een beetje op te warmen. Een groepje pubermeiden springen als Paul 'Leeft' van André Hazes jr. inzet. "Dit is nog een beetje inkomen", zegt Paul. "Als de wedstrijd af is en ze hebben genoeg gedronken dan gaat het hier pas echt los." De smaak te pakken Als kind hield Paul al van muziek. Op z'n elfde nam hij orgelles. "Toen ik wat nummers onder de knie had ben ik met een vriendje op de markt in het dorp gaan staan. Dat was zo leuk en we hadden succes. Zo kreeg ik de smaak te pakken", lacht Paul. Inmiddels is Paul bijna 50 en verdient hij al jaren een goedbelegde boterham met het werk als feestmuzikant. Hij is een 'one-man-band'. Het orgel is in de loop der jaren vervangen door steeds modernere keyboards. Maar het enthousiasme dat hij als jongen had is gebleven. Tekst gaat verder na de foto

Later op de avond zal blijken dat hij ook de kantine van de Grasshoppers plat weet te spelen met Hollandse hits als 'Atje voor de sfeer' en 'Bacardi lemon'. Met al zijn ervaring ziet Paul ook verschil in feestvieren tussen het zuiden van het land en West-Friesland. "In Brabant en Limburg gaan ze direct uit hun bol en staan ze binnen no-time op de tafels. Daarna zakt het langzaam in", vertelt Paul "In West-Friesland is het juist omgekeerd. Daar beginnen ze rustig en naarmate de avond vordert gaan ze helemaal los. " Tekst gaat verder na de foto

Als je Paul vraagt naar zijn mooiste optreden dan komt hij met een verrassend antwoord. "Dat was een optreden in het verzorgingshuis in Schagen waar mijn moeder zit", aldus Paul. "Mijn moeder zat op de eerste rij en die heeft daar zo van genoten. Dat was niet het grootste feest maar wel heel dierbaar." Paul en zijn vrouw Truda hebben drie kinderen. Zijn oudste zoon heeft inmiddels pianoles en lijkt in de voetsporen van zijn vader te gaan treden. Zou Paul hem aanraden feestmuzikant te worden? "Als hij er net zo veel plezier aan zou beleven als ik altijd doe, dan zou ik het hem van harte aanraden", zegt Paul met een brede lach op zijn gezicht.