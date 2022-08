IJmond NL V Ouders bezorgd door gewelddadige kinderen in Velsen-Noord: 'Daders tussen de 8 en 15'

Het aantal incidenten met bedreigingen en grof geweld door en tegen jongeren in Velsen-Noord in de afgelopen weken stapelt zich op. Een 19-jarige jongen zou er zelfs een schedelbasisfractuur en een hersenschudding aan overgehouden hebben. Sommige kinderen uit deze gewelddadige groep, worden wel héél jong geschat: "Ik weet wie het zijn", laat iemand weten op Facebook. "Je kan een grote bek krijgen van ze, leeftijd 8 tot 13, echt belachelijk." De politie herkent het beeld niet.

Moeders in Velsen-noord met Facebookberichten - NH Nieuws

In de Facebookgroep 'Je bent Velsen-Noorder als...' wemelt het van de schokkende verhalen. Bijvoorbeeld het verhaal van een moeder van een meisje van dertien afgelopen woensdag: "Zojuist is de politie hier vertrokken in verband met de mishandeling van mijn dochter (13), een vriendin en een vriend van haar. Eén is in het gezicht geschopt, de andere in de rug!". Of Linda over haar zoon en een vriendje eerder deze week: "De één z'n telefoon is afgenomen, pinpas gejat en gebruikt. De ander heeft klappen gehad. Niet normaal meer." Ook de moeder van de mishandelde dochter noemt daarbij schrikbarend lage leeftijden van een deel van de daders: "Het is een groep jongens en meiden van ongeveer tussen de 8 en 15 jaar. Vier waren er actief gewelddadig en de rest keek lachend toe." Tekst gaat verder onder de schermafbeelding.

Als klap op de vuurpijl deelde een moeder gisteren het verhaal van haar 19-jarige zoon met een verstandelijke beperking: hij zou al 'ruim een jaar gepest worden' en 'niet normaal buiten kunnen spelen, want ze zoeken hem steeds op.' Afgelopen dinsdag liep hij een schedelbasisfractuur op en een zware hersenschudding bij een botsing met een bus bij Cineworld in Beverwijk. Zijn moeder deed gisteren in de Facebookgroep een oproep: "We willen graag weten wat er is gebeurd, want er gaan geruchten dat mijn zoon werd achterna gezeten. Dit gaat echt te ver." Tekst gaat verder onder de schermafbeelding.

Een politiewoordvoerder kon bevestigen dat er naast de bioscoop aan de Emplacementsweg een jongen op de fiets is aangereden. Maar dat het voorval het resultaat zou zijn geweest van een achtervolging, kon hij niet achterhalen. Ook het beeld dat er een groep kinderen en jongeren de buurt in en rond Velsen-Noord al een tijdje terroriseert, kon de woordvoerder na een gesprek met de wijkagent verder niet bevestigen. Daarvoor zijn er volgens hem te weinig meldingen en aangiftes gedaan. "Er is in de afgelopen week één aangifte gedaan, op dinsdag van dat meisje", laat hij weten. "Dezelfde avond is er ook een melding binnengekomen van een vrouw die werd lastiggevallen toen zij haar hond uitliet." "Als iedereen wel de verhalen vertelt, maar geen melding doet, dan kunnen wij vrij weinig beginnen", vervolgt hij. "Een melding doen kan ook via Meld Misdaad Anoniem. Dat is onafhankelijk van de politie, dus dan komen we de identiteit écht niet te weten, als mensen daar bang voor zijn." Situatie die een paar weken speelt Andere instanties zijn wel op de hoogte van de problemen met de kinderen in het dorp. Jongerenwerker Lars Steeneken kan de ongerustheid van de ouders goed begrijpen: "Het is een situatie die een paar weken speelt, dus we moeten nog even uitvinden waar precies de schoen wringt, samen met netwerkpartners: wat is precies de situatie? Waar kunnen we bemiddelen?"

Quote "We denken dat verveling aan het eind van de vakantie ook een punt is" Lars steeneken, Jongerenwerker in Velsen-Noord

Steeneken en zijn collega's doen er volgens hem alles aan om de vervelende incidenten voor te zijn: "We zijn veel in de wijk aanwezig, werken met rolmodellen: jongens die het goed doen, werk hebben gevonden en heel nadrukkelijk in Velsen-Noord aanwezig zijn. We proberen ook contact te leggen met de ouders van de jongeren die dit doen." De jongerenwerker denkt dat ook het begin van het schooljaar volgende week een groot verschil kan maken: "Er gebeurt natuurlijk altijd wel incidenten. Die spelen overal. We denken dat verveling aan het eind van de vakantie ook een punt is." Zie hier schermafbeeldingen van verschillende berichten over en commentaren op het geweld en de bedreigingen.

