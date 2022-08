Autoberger Hans (62) heeft geld voor nieuwe werkauto bijna binnen na brandstichting

De actie die vrienden in de autobranche voor berger Hans Koppes uit Alkmaar hebben opgezet, heeft inmiddels al 13.000 euro opgeleverd. De inzameling kwam er, nadat de transportwagen van Koppes in juni moedwillig in de fik werd gestoken. "Het is fantastisch dat de mensen zo intens met je meeleven", aldus Koppes.

Van alle kanten kreeg Koppes hulp toen hij in juni zijn geliefde werkauto in vlammen op zag gaan. De vrachtwagen, waarmee hij auto's met pech wegsleept, was al dertig jaar oud maar reed nog prima. Van de verzekering kreeg hij vanwege de hoge leeftijd van de wagen geen cent. "Het was een ramp, want ik stond in één keer noodgedwongen werkloos aan de kant".

Met de pet rond

Vrienden in de autobranche wilden Hans zo snel mogelijk weer op de weg helpen. Wiljam Kaandorp van ABK Autogas ging met de pet rond bij andere autobedrijven in Alkmaar en haalde al veel geld binnen. "Er was zelfs een garagehouder in Frankrijk die het nieuws had gelezen en wilde doneren. Ook een 12-jarige zoon van een monteur doneerde een tientje, dat vind ik echt fantastisch."

En Kaandorp is nog lang niet klaar met het inzamelen van geld voor zijn collega: "Met die 13.000 euro kunnen we al iets kopen maar ik wil graag dat Hans iets knaps krijgt, waarmee hij nog jaren verder kan. We zijn al druk aan het kijken bij handelaren en we houden veilingen goed in de gaten. Er is al ook al een bedrijf geweest dat de nieuwe auto gratis wil bestickeren. Het gaat dus echt de goede kant op maar we zijn er nog niet."

Eerder bezochten we met Hans Koppes zijn uitgebrande transportwagen (tekst loopt door onder de video).