"Net Big Brother!": Camerabewaking bij woning Heerhugowaard na explosie

Op de woning in Heerhugowaard waar vorige week donderdag een explosief afging, staan nu meerdere camera's gericht. De burgemeester heeft dit besloten, onder andere om het gevoel van veiligheid voor buren te vergroten. Ook houdt de politie er rekening mee dat de aanslag een gerichte actie was: de daders zijn nog niet opgepakt.

Vorige week donderdag, het is vroeg in de morgen, klinkt een enorme knal. Overal liggen stukken glas en het kinderstepje in de achtertuin is omvergeblazen: een explosief is afgegaan bij een huis aan de Sluis.

Al twee keer eerder is de auto van de bewoners vernield en in brand gestoken. Ook melden buren dat er al eerder een ontploffing was bij de woning - dit kon de politie niet bevestigen.

Voor de burgemeester van Dijk en Waard Maarten Poorter is het in ieder geval genoeg aanleiding om actie te ondernemen: als je nu de betreffende straat inkijkt (aan de achterkant van de woning), staat er een lange paal met daarop meerdere camera's gericht op het huis.