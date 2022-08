Man met elektrische fiets duwt vrouw voort, vrouw komt ten val en raakt zwaargewond

Een fietsster is vanmorgen zwaargewond geraakt na een val op de Haarlemse Raamsingel. De vrouw reed op een gewone fiets en werd aangeduwd door een man op een elektrische fiets. Tot hun sturen in elkaar raakten en ze beiden op de grond belandden.

De hulpdiensten waren er snel bij en de vrouw is met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Hoe het nu met haar gaat, is niet bekend.

