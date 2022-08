Verwarde vrouw houdt huis in Heiloo's winkelcentrum en slaat twintig ruiten aan diggelen

Een verwarde vrouw heeft gisteravond flink huisgehouden in het Heiloose winkelcentrum 't Loo. Ze sloeg zo'n twintig etalageruiten kort en klein. Ze werd op heterdaad betrapt door de politie.

Het gaat om een 38-jarige vrouw uit Heiloo. Ze sloeg de ruiten kapot met een koevoet.

Agenten zagen haar bezig en konden haar aanhouden. Waarom de vrouw zo tekeer ging op op de etalages, is niet duidelijk.

Volgens de politie was ze 'in een verwarde toestand'. "We zullen haar dan ook overdragen aan haar eigen zorgkader", laat een politie woordvoerder weten aan NH Nieuws. "Verwarde personen zijn namelijk niet direct geholpen met strafrecht."