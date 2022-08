Guus Hiddink kan het niet laten en gaat Australië 'helpen'

Amper een maand nadat bekend werd dat Guus Hiddink niet langer technisch directeur van Curacao is, heeft hij alweer een nieuwe job gevonden. De 75-jarige bondscoach gaat Graham Arnold assisteren. Arnold bereidt zich met Australië voor op het WK in Qatar.

Vorig jaar gaf Hiddink in voetbal talkshow De Aftrap aan dat ze hem niet meer hoefden te bellen om tijdens het WK als bondscoach op de bank te gaan zitten. "Nee, daarvoor heb ik geen ambitie", zei hij toen. Wel wilde hij in 'een adviserende rol' actief blijven binnen het voetbal.

De NOS meldt dat Hiddink als 'verhalenverteller' en inspirator aansluit bij de Socceroos als die 22 en 25 september oefenen tegen Nieuw-Zeeland. Hij vervangt tijdelijk René Meulensteen die in Europa de WK-tegenstanders van Australië bekijkt. Australië treft op het WK in de groepsfase Frankrijk, Denemarken en Tunesië.





In 2006 plaatste Hiddink zich als bondscoach van Australië voor het WK in Duitsland. Arnold was destijds zijn assistent. Australië schopte het tot de achtste finales, waarin het land werd uitgeschakeld door Italië.