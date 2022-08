Valt het doek na 104 jaar voor De Spartaan in Midwoud? "Heb de moed al opgegeven"

Na 104 jaar dreigt het doek te vallen voor gymvereniging De Spartaan in Midwoud. Het is de vereniging namelijk nog altijd niet gelukt een nieuwe trainer te vinden voor de 60 leden, die iedere maandag training kan geven. "Zoals de zaken er nu voor staan moeten we volgende week maandag besluiten de stekker eruit te trekken", zegt Gert Druif van De Spartaan. "Dat zouden we heel jammer vinden."

"We zijn al een paar maanden bezig geweest met de zoektocht naar een nieuwe trainer", zegt bestuurslid Gert Druif van De Spartaan. "Maar tot nu toe hebben we geen geschikte kandidaat gevonden."

"Volgende week maandag hebben we een ledenvergadering gepland staan. Dan moeten we iedereen vertellen dat het ophoudt"

Binnen de vereniging zijn meerdere mensen benaderd om het stokje over te nemen, maar er bleek niemand bevoegd om trainingen te geven. Ook via Facebookacties, andere verenigingen en bij de gemeentebode werd de zoektocht naar een nieuwe trainer voortgezet. "Daar is niets uitgekomen, helaas. Of trainers hebben al een andere club en kunnen ons er niet bij hebben."

Ledenvergadering

Dat betekent dat de vereniging wellicht moet ophouden met bestaan. De meeste leden weten inmiddels van de penibele situatie van de vereniging af, maar om het voor iedereen duidelijk te maken heeft het bestuur besloten om volgende week maandag een algemene ledenvergadering in te stellen.

"Volgende week begint ook het nieuwe seizoen weer. Mochten we tegen die tijd geen nieuwe trainer hebben, dan moeten we iedereen op die vergadering vertellen dat het ophoudt", licht Druif toe. "Ik heb de moed al eerlijk gezegd opgegeven."

Nieuwe bestuursleden

Niet alleen is De Spartaan dringend op zoek naar een nieuwe trainer, maar ook in het bestuur van de Midwoudse vereniging is vers bloed nodig. Zowel penningmeester Herman Koning als secretaris Jan Koppes van de gymvereniging hebben namelijk besloten om dit jaar te stoppen met hun werkzaamheden.

"De penningmeester heeft dat vijftien jaar gedaan, maar heeft nu zelf geen kinderen meer bij de vereniging zitten", legt Druif uit. "Ze zijn toch jarenlang blijven hangen, en kiezen er nu voor om andere dingen te gaan doen. Met de overgebleven bestuursleden kunnen wij niet alle taken uitvoeren. Dus een nieuwe penningmeester en secretaris zouden we ook graag bij de vereniging willen zien. Maar een nieuwe trainer is voor nu het allerbelangrijkste!"