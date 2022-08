Hommeles bij de VVD: Noord-Hollandse raadsleden vallen landelijk asielbeleid aan

Lokale VVD'ers botsen met landelijke politici over het asielbeleid. De gemeenten willen niet gedwongen worden tot het onderbrengen van asielzoekers. "Gemeenten hebben al diverse malen aangegeven dat de rek eruit is en dat het kabinet ook echt zélf de zaak onder controle moet krijgen", schrijven meer dan twintig VVD'ers in een brandbrief naar de kamer.

"Als volksvertegenwoordigers in Noord-Holland maken wij ons grote zorgen over de enorme toe- en instroom van asielzoekers." Zo begint de brandbrief aan de Kamerfractie. De lokale raadsleden hekelen het asielbeleid van partijgenoot en staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel).

De lokale fracties zijn het niet eens met het landelijke beleid en voelen zich gedwongen tot het opvangen van asielzoekers in hun regio. Volgens hen kraken de gemeenten onder de hoge instroomcijfers. "Wij merken dat het draagvlak om nog meer mensen op te vangen met de dag achteruitgaat", valt te lezen in de brief.

De Noord-Hollandse raadsleden hebben het gevoel dat zij worden opgezadeld met een probleem waar zij niet om gevraagd hebben en ook niet op een democratische manier over mee kunnen praten. "Afwegingen of een AZC past op ons grondgebied, zijn aan ons, als gekozen gemeenteraadsleden. Wij vertegenwoordigen immers onze inwoners." De brief is ondertekend door 24 Noord-Hollandse VVD'ers.