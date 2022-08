Hond ontsnapt uit bench in ruim vliegtuig: kat-en-muisspel met marechaussee op Schiphol

De marechaussee op Schiphol heeft afgelopen zaterdag grote moeite moeten doen om een ontsnapt hondje terug te vinden in een vliegtuig. Het beestje, een Shiba Inu, had de tiewraps van zijn hondenbench kapot geknauwd in een toestel dat aankwam op Schiphol en liet zich volgens de Koninklijke Marechaussee maar moeilijk vangen.

Hond ontsnapt in vliegtuigruim op Schiphol - Koninklijke Marechaussee

De hond werd vervoerd in het ruim van het vliegtuig. Waar het toestel vandaan kwam en welke maatschappij het was, wil de marechaussee niet kwijt. Hondengeleiders van de marechaussee hebben de hond gelokt door met hem te spelen met een bal. Uiteindelijk kregen ze de hond terug in zijn bench. De hond en zijn baasjes werden in het vliegtuig herenigd, om hem daar al te kunnen geruststellen. Volgens de marechaussee was de hond blij om zijn eigenaren te zien en gaat het goed met het beestje. Dierenhotel Er ontsnappen wel vaker dieren op Schiphol, maar het geval met de Shiba Inu had de woordvoerder van de marechaussee in acht jaar diensttijd op de luchthaven niet meegemaakt. Vorig jaar ontsnapte een hond uit het dierenhotel op Schiphol. Die werd een week later teruggevonden door vrijwilligers in de omgeving van de luchthaven.

