Ons Dorp: Ronkende motoren in de duinen bij Callantsoog

Het zand spuit op in het duingebied van Callantsoog bij een motorcrosswedstrijd in de jaren '50. Het publiek stroomt toe voor dit unieke evenement. Dit moet ook toen wel bijzonder zijn geweest, want er komen duizenden mensen op af. Jacob Vos uit Callantsoog filmde de motorcross in het duin en heel wat andere sportieve evenementen in zijn dorp. Zoals de 'vriendschappelijke' voetbalwedstrijd in het eerste jaar van de Tweede Wereldoorlog van het lokale elftal tegen Duitse soldaten.