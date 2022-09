Ons Dorp: Het Texelse schaap was in 1940 wel een kop groter

Op de jaarlijkse Dag van het Texelse Schaap in Den Hoorn kunnen toeristen alles te weten komen over de schapen op het eiland. Het Texelse ras is beroemd over de hele wereld. Ter promotie van de Texelaar werd in de jaren '40 uitgebreid gefilmd hoe ze werden gefokt en geschoren. Een schaap was toen per scheerbeurt goed voor wel 5 kilo wol. Het oude ras was in die tijd nog niet gekruist met andere rassen en schapenhouder Jaap Lap kijkt ervan op hoe groot de schapen van zijn grootvader waren.