Blog: 'Sommigen houden zich aan de regels, anderen komen soms met hoge snelheid langs' • Opvangschip nog in Estlandse haven

Het opvangcruiseschip Silja Europa I is nog niet op weg naar Velsen-Noord. Dat is hier te zien. Sinds zaterdag ligt het zeescruiseschip klaar voor vertrek in de haven van Tallinn, en is het overgedragen aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Het plan was om per 1 september asielzoekers op te vangen op dat cruiseschip aan de VOB-kade in Velsen-Noord. Of die datum gehaald gaat worden is onzeker. Rijkswaterstaat kon afgelopen vrijdag no ggeen einddatum plakken op het onderzoek naar, en werkzaamheden aan de Velsen-Noordse kade.

Redactie