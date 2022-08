'Bergkoning' Julius van den Berg zeker drie dagen in bolletjestrui in Vuelta

Als niet-klimmer rijdt wielrenner Julius van den Berg zeker drie dagen in de bolletjestrui tijdens de Vuelta. "Ik ben absoluut geen klimmer, maar deze klimmetjes die wij in Nederland hebben gehad kan ik wel aan", vertelt de geboren Purmerender aan NH Radio.

Zaterdag was hij al eerste boven op de Amerongse Berg en ook vandaag pakte hij één puntje in het bergklassement. Hierdoor rijdt de Noord-Hollander zeker drie dagen in de bolletjestrui.

"Iedereen is super-enthousiast. Voor veel mensen is het denk ik ook leuk om te zien dat een Nederlander in de bolletjestrui rijdt. Superleuk om mee te maken en deze ervaring zal ik zelf ook niet snel vergeten ", aldus een enthousiast Van den Berg.