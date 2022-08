Autocross Venhuizen van start: "Het is het allermooiste"

Na twee jaar was het vandaag eindelijk weer zo ver: de Autocross zette Venhuizen weer op zijn kop. Zeker 170 deelnemers kwamen vandaag naar Hem, de plek waar de races losbarstten. Organisator Adri Veken was blij met de geslaagde editie: "eindquote uit video pakken"

"Lekker racen en lekker bier drinken straks", zegt één bezoeker. Vanuit de hele buurt stonden mensen s' ochtends vroeg al in de rij bij het evenement om het beste plekje te bemachtigen.

Volgens één van de bezoekers is het vooral de saamhorigheid op deze dag, wat het zo speciaal maakt. "Op de baan ben je elkaars concurrent, maar buiten het raceveld helpt iedereen elkaar."

Spanning

Ook bij de crossers zelf zat de sfeer er goed in. Ze konden niet wachten om te gaan racen. "Het is echt mijn hobby. Het is de spanning. Op de baan kun je lekker gek doen."

Volgens organisator Adri Veken is het weer een geslaagde editie. "Er is nooit rottigheid of ellende. Het is het allermooiste", zegt hij met tranen in zijn ogen.