Goud op EK atletiek voor Lisanne de Witte en jarige Lieke Klaver met estafetteploeg

Een dag eerder was Klaver op de 200 meter net buiten de medailles geëindigd. De Enkhuizense moest toen genoegen nemen met de vijfde plaats. Op de 400 meter was ze eerder als zesde geëindigd.

In de estaffetteploeg kwam ze als tweede loopster in actie en liep ze, op haar 24e verjaardag, een ijzersterke ronde. Ze gaf het stokje door aan Lisanne de Witte. De atlete uit Heiloo had het lastig, maar gaf in derde positie het stokje over aan Bol die vervolgens Polen en Groot-Brittannië in de laatste ronde inhaalde.

