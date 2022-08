Het loopt storm bij Amsterdams meldpunt fietsongevallen: "Politieregistratie fietsongelukken onvoldoende"

In één maand tijd zijn er al meer dan honderd meldingen binnengekomen bij het ongevallen-meldpunt van de Amsterdamse Fietsersbond. De bond is dat meldpunt begonnen omdat volgens hen de politie fietsongevallen slecht registreert. "Op basis van die politiecijfers zou je kunnen concluderen dat het goed gaat met de veiligheid, maar voor fietsers is dat absoluut niet het geval."

"Eigenlijk worden de meeste ongelukken, driekwart, niet geregistreerd door de politie", zegt Teeja Arissen van de Fietsersbond. Op dit moment worden in Amsterdam alleen de ongevallen geregistreerd waar de politie bij betrokken is. Veel ongelukken met fietsers blijven zo ongezien, terwijl de slachtoffers wel de Spoed Eisende Hulp (SEH) bezoeken.

Maximumsnelheid

De Fietsersbond pleit daarom voor aanscherping van de regels op en rond het fietspad. Zo willen ze dat het opvoeren van e-bikes - iets wat met een speciale app niet erg ingewikkeld is - strafbaar wordt gesteld. Bovendien pleiten ze voor een maximumsnelheid van 20 km per uur op het fietspad. Wie sneller gaat, zou dan naar de rijbaan moeten.

Volgens critici van dat plan is het naar de rijbaan verbannen van e-bikes juist onveilig, maar daar gelooft Arissen niet in. "Heel veel mensen zullen dat een naar gevoel vinden. Maar dat hebben we ook bij de snorfietsers gehoord. In de praktijk bleek dat veel veiliger te zijn, ook voor de snorfietsers."

In het coalitieakkoord van het nieuwe stadsbestuur stond dat het college de invoering van een maximumsnelheid op het fietspad wil onderzoeken. Het is nog onduidelijk of en wanneer dat onderzoek plaatsvindt.