Persoon lichtgewond na steekpartij, 60-jarige verdachte aangehouden

Via een burgernetbericht werd er gevraagd uit te kijken naar een man in een rolstoel of scootmobiel. De verdachte is ongeveer 60 jaar, slank, heeft flaporen en ziet er onverzorgd uit.

Ook een politiehelikopter heeft enige tijd boven Haarlem-Oost gehangen. Bij aankomst bleek de situatie mee te vallen.

Man aangehouden

Bijna een uur later werd de man op de Frans van der Wielstraat gevonden. De man is aangehouden en mee naar het politiebureau gebracht. Het mes dat bij de steekpartij werd gebruikt werd later in een put teruggevonden. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend.