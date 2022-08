Bewoner verjaagt woningovervallers in Diemen

Vanmorgen vroeg hebben 3 personen geprobeerd een woning aan de P.J. ter Beekstraat in Diemen proberen te overvallen. Niemand raakte gewond. De recherche heeft onderzoekt de zaak en komt graag in contact met getuigen. Info? Bel 0900-8844 of 0800-7000 (M.). https://t.co/y7mYGn4SUw