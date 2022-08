Dief op rooftocht bij woningen in Hoorn: wie is de eigenaar van de spullen?

Een dief heeft afgelopen nacht meerdere spullen gestolen uit tuinen van bewoners op De Kersenboogerd en in De Grote Waal in Hoorn. De politie heeft een 22-jarige verdachte kunnen aanhouden, maar is wel nog op zoek naar de eigenaren van het gestolen goed.

De man had meerdere spullen bij zich en de politie is dan ook op zoek naar de rechtmatige eigenaren.

De politie kreeg vannacht meerdere telefoontjes binnen van buurtbewoners. Een onbekende man zou volgens hen proberen in te breken en hij zou ook gezien zijn in tuinen van woningen.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

