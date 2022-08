Dirk, Dirkje en Dirk-Jan: naamgenoten komen samen op jaarlijkse Dirkendag

Iedereen die vandaag naar Dirkendag in café Tante Pietje in Den Oever gaat, heeft één ding met elkaar gemeen: de naam. Mensen die Dirk of een variant ervan heten, worden toegelaten. Het is een feest dat men nergens anders vindt.

Al bijna 40 jaar komen Dirken een keer per jaar samen in de Kop van Noord-Holland, traditioneel een week voor de Flora en Visserijdagen. De eerste Dirkendag was in 1984. In het café zaten vijf mannen naast elkaar die allemaal Dirk heetten. Het idee kwam vervolgens om het volgende jaar zoveel mogelijk Dirken uit Nederland bij elkaar te roepen.

Er werd een oproep geplaatst in de Wieringer Courant en dat leidde toen tot tot een opkomst van negentien Dirken.

Jaarlijks evenement

Inmiddels is het evenement niet meer weg te denken in Den Oever. Ongeveer zo'n 50 Dirken komen elk jaar samen. Hiervan is doorgaans 40 procent nieuw, de anderen zijn trouwe stamgasten. Iedereen gooit vervolgens aan het begin van de middag een tientje in de pot en daarna worden er hapjes en drankjes uitgedeeld.

Om het café in te komen moet je een identiteitsbewijs laten zien. Ook Dirk-Jannen, Dikken en Dicken zijn welkom, maar 'er zijn grenzen'. Want wie geen Dirk-Jan, maar Jan-Dirk heet, mag niet naar binnen. Niet alleen mannen met de naam Dirk mogen komen: Ook Dik/Dick, Dirkje voor vrouwen en Dirk-Jan mag. Maar Jan-Dirk dan weer niet. De naam moet echt met Dirk beginnen.

Omdat het knap lastig kan zijn om in zo'n gezelschap de juiste Dirk te vinden, hebben veel Dirken een voorvoegsel aan hun naam toegevoegd: Super-Dirk, Lange Dirk, Nieuwe Dirk, ze waren allemaal van de partij vandaag.