Realistische Nick Doodeman uit Venhuizen vindt het plezier in voetballen terug bij Willem II

Met twee vrije trappen waar uiteindelijk een doelpunt uitkwam was Nick Doodeman belangrijk voor de 2-1 winst van Willem II op Telstar. De aanvaller uit Venhuizen streek aan het begin van de zomer neer bij de Tricolores en dat bevalt hem goed. "Ik was het plezier in voetballen een beetje kwijt."

Makkelijk ging het vrijdagavond niet voor Willem II in eigen huis tegen Telstar. De degradant uit de eredivisie deed er in de slotfase alles aan om de punten in Tilburg te houden. "Toch wel opgelucht met deze winst", erkent Nick Doodeman eerlijk na afloop. Het was vooral tijdrekken dat de thuisploeg deed in de slotfase, maar het leidde wel tot de eerste winst van het seizoen voor Willem II.

Assistenkoning

Doodeman doorliep de jeugdopleiding van AZ en vertrok vervolgens naar FC Volendam. Bij de Palingboeren ontwikkelde hij zich tot een gevaarlijke rechtsbuiten met zeer veel gevoel om medespelers op maat te bedienen voor het doel. Na drieënhalf jaar vertrok de koning van de assist naar Cambuur Leeuwarden. Daar vierde hij na een paar maanden het kampioenschap in de eerste divisie. En vorig seizoen was hij onderdeel van een verrassend sterk Cambuur in de eredivisie. Toch deed Doodeman deze zomer bewust een stapje omlaag naar Willem II.

