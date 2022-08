Witte Leeuw basisdebutant Cain Seedorf baalt van verlies, maar schittert met assist

Met een dubbel gevoel verscheen Cain Seedorf voor de camera. De aanvaller van Telstar baalde flink van het verlies tegen Willem II (2-1), maar hij vond dat zijn team wel een goed niveau haalde in Tilburg. "We hebben wel wat neergezet vandaag."

Cain Seedorf is bezig aan zijn eerste maanden in Velsen-Zuid. Deze zomer maakte hij transfervrij de overstap van ADO Den Haag naar Telstar. Na twee invalbeurten mocht de aanvaller tegen Willem II voor het eerst in de basis beginnen.

Standaard situaties

In de eerste tien minuten kreeg Telstar twee behoorlijke kansen in het sfeervolle Koning Willem II Stadion. Gaandweg de eerste helft kreeg Willem II de controle en het overwicht op de wedstrijd. Dat leidde tot een voorsprong. Een afvallende bal uit een standaard situatie. Ook de tweede Tilburgse treffer kwam voort uit een soortgelijke situatie. Trainer Mike Snoei van Telstar zag zijn ploeg dus net als vorige week tegen PEC Zwolle doelpunten incasseren uit vrije trappen.

