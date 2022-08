Atlete Lieke Klaver net buiten de medailles op 200 meter

Lieke Klaver uit Enkhuizen is als vijfde geëindigd op de 200 meter op het EK. De atlete had een wat mindere start, maar kwam op het einde nog goed terug en liep een tijd van 22,88.

Mujinga Kambundji uit Zwitserland pakte het goud in een tijd van 22,32. "Ik dacht dat ik een goede bocht liep, maar ik kwam als laatste die bocht uit. Plek drie lag niet voor het grijpen. Ik heb een mooi jaar gehad, maar het wachten is nu op medailles", sprak Klaver na afloop tegen de NOS. De atlete loopt zaterdag nog de 4x400 meter.

Tony van Diepen uit Heerhugowaard wist zich vandaag niet te plaatsen voor de finale op de 800 meter. Van Diepen stortte tijdens zijn race tijdens de eindsprint in en eindigde als zesde in de halve finale. Dat was dus niet genoeg voor een plek in de finale. De Noord-Hollander gaf na afloop aan te kampen met maagklachten.