Brugwachter in container, zijn oude huisje voor toeristen: "Zitten nu twee Duitsers in"

Waternet heeft in Amsterdam op sommige plekken containers geplaatst voor de brug- en sluiswachters. Zij doen dit vaarseizoen weer handmatig hun werk omdat het centrale systeem onveilig bleek. Maar plek om terug te keren naar hun oorspronkelijke brugwachtershuisjes is er dus vaak niet.

Vier jaar geleden namelijk verhuurde Waternet 28 van die huisjes voor een periode van twintig jaar aan Sweets Hotel die de ruimtes aan toeristen ging verhuren . Maar nu de ruim 50 bruggen en sluizen in de stad weer bemand moeten zijn , is er toch weer behoefte aan de uitvalsbases.

Op IJburg bij de Haveneiland-sluis is er daarom een container neergezet. "Lekker compact", zegt sluiswachter Joris die op zich niks te klagen heeft over zijn werkplek, maar op hete dagen wel een beetje jaloers kijkt naar het moderne sluiswachterhuis naast hem: "Het ziet er wel luxe uit. Zouden zij wel airco hebben?"

Brugwachterhuisjes terughuren

Waternet zegt in een reactie dat er op meerdere plekken in de stad tijdelijke locaties zijn geregeld: "Op strategische plekken waar meerdere bruggen bediend kunnen worden." Bij de Berlagebrug, Nieuwemeer- en de Westerkeersluis had Waternet nog altijd zelf de huisjes in gebruik. Op twee andere plekken, bij Scharrebier en de Wiegbrug, huurt Waternet nu weer tot eind oktober de huisjes terug van Sweets Hotel.