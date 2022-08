Volgens infectioloog geen lessen geleerd van aids-epidemie: "Communicatie over apenpokken hetzelfde als bij hiv"

Volgens infectioloog Peter Reiss is er 40 jaar na de eerste hiv-besmettingen in Amsterdam niet voldoende geleerd over het communiceren over apenpokken. Hij noemt dat verbazend.

"De communicatie is weer eigenlijk hetzelfde: vooral homomannen", zegt hij. Dat vindt Reiss onterecht. "Wat wij nu al weten over hoe Monkeypox wordt overgedragen, met nauw contact, dan zit er in het verlengde van dat nauw contact tussen man en vrouw niet uitsluit dat er ook overdracht zou kunnen plaatsvinden."

Reiss was in de jaren '80 arts opleiding in het huidige OLVG Oost toen er voor het eerst patiënten met het hiv-virus verschenen op de Eerste Hulp.

De hele reportage over 40 jaar aids in Amsterdam is hieronder te zien: